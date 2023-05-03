Посланник ООН по гуманитарным вопросам прибыл в Судан

Мартин Гриффитс прибыл в страну, где третью неделю идут вооруженные столкновения между ВС республики и Силами быстрого реагирования (СБР). Он выразил благодарность за самоотверженность местных добровольцев, которые делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим гражданам.