Посланник ООН по гуманитарным вопросам прибыл в Судан

Хартум, 3 мая. Посланник ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прилетел в Порт-Судан с рабочим визитом, пишут арабские СМИ.
Мартин Гриффитс прибыл в страну, где третью неделю идут вооруженные столкновения между ВС республики и Силами быстрого реагирования (СБР). Он выразил благодарность за самоотверженность местных добровольцев, которые делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим гражданам.
«Я только что прибыл в Порт-Судан, чтобы подтвердить приверженность Организации Объединенных Наций суданскому народу», — сказал посланник ООН.
Ранее революционные силы, комитеты безопасности и военные комитеты во многих регионах республики обвинили миссию ООН в подстрекательстве к мятежу, что привело к разрушению единства в государстве.