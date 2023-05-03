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Посланник ООН по гуманитарным вопросам прибыл в Судан

Весь мир
Посланник ООН по гуманитарным вопросам прибыл в Судан

Хартум, 3 мая. Посланник ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прилетел в Порт-Судан с рабочим визитом, пишут арабские СМИ.

Мартин Гриффитс прибыл в страну, где третью неделю идут вооруженные столкновения между ВС республики и Силами быстрого реагирования (СБР). Он выразил благодарность за самоотверженность местных добровольцев, которые делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим гражданам.

«Я только что прибыл в Порт-Судан, чтобы подтвердить приверженность Организации Объединенных Наций суданскому народу», — сказал посланник ООН.

Ранее революционные силы, комитеты безопасности и военные комитеты во многих регионах республики обвинили миссию ООН в подстрекательстве к мятежу, что привело к разрушению единства в государстве.
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