Политолог Малек Дудаков: США заранее дистанцируются от контрнаступления ВСУ на случай его провала

Киев держит в секрете детали плана весеннего контрнаступления ВСУ из-за опасений утечки информации, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Европе. Как считает политолог Малек Дудаков, в Вашингтоне начинают заранее перекладывать ответственность на Киев — на случай, если конфликт пойдет не по сценарию США.
Как утверждает Politico, анонимные источники в Брюсселе заявили, что их украинские коллеги сослались на утечку секретных документов Пентагона как на одну из причин, по которой Киев воздерживается от обмена информацией о планируемом контрнаступлении ВСУ. В том числе — о сроках, о том, где и сколько войск он планирует выдвинуть на позиции для проведения операции. Напомним, в организации утечки подозревают служащего Национальной гвардии ВВС из штата Массачусетс Джека Тейшейру.
Напомним, в секретных документах Пентагона, попавших в свободный интернет-доступ в апреле, содержалась подробная информация о военном конфликте на Украине — например, о точных позициях ВСУ и запасах оружия, а также оценки украинских потерь. Затем в течение нескольких недель Вашингтон пытался убедить Киев и союзников в Европе, что они приняли меры для предотвращения подобной ситуации в будущем.
Несмотря на это, Украина старается держать в секрете детали, связанные с планированием боевых действий. По словам источников, Киев делится с США и странами Европы, которые оказывают ему военную помощь, только некоторыми разведданными. При этом в администрации президента Джо Байдена отметили, что Украина и ранее не раскрывала полностью своих планов. В Белом доме не ожидают, что украинская сторона «позвонит и скажет, что контрнаступление начнется в день Х в час Y».
Как ранее сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, США знают, что Украина намеревается провести его «в ближайшие недели». А член Совета нацбезопасности Джон Кирби отметил, что «Киев не обязан уведомлять Вашингтон о своих планах». Тем не менее, США продолжают передавать Украине разведданные в режиме реального времени, сообщил он.
Как указал политолог-американист Малек Дудаков, в Вашингтоне начали заранее перекладывать ответственность на самих украинцев за любые провалы Киева в ходе предстоящего контрнаступления.
«В Белом доме заранее выдвигают Киеву странные претензии — мол, Украина «перестала делиться информацией с США» после утечки секретных документов. При этом Пентагон намекает на явные сложности с реализацией стратегии «маневренной войны» на Украине — из-за нехватки боеприпасов и больших потерь в ВСУ. А высокие чины в НАТО предлагают заранее избавиться от излишнего оптимизма по поводу анонсированного контрнаступления. И предупреждают о возможности продолжения конфликта еще как минимум в течение года», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом ФАН.
В свою очередь, лоббисты интересов Украины в Вашингтоне оправдывают задержку начала наступления плохой погодой, сообщил он.
«Они ссылаются на долгую распутицу, а также на сложности с использованием капризной и ломкой западной техники в условиях бездорожья. Это касается и основных натовских танков и БМП, и дорогущих немецких гаубиц. Как сообщают очевидцы в ВСУ, 60-тонные артиллерийские установки PzH 2000 попросту увязают в весенней грязи — в отличие от более легких гаубиц «Пион». Кроме того, немецкая техника требует хранения в идеальных условиях, плюс постоянного и тщательного технического обслуживания. Так, после всего нескольких раундов стрельбы, артиллеристам приходится тратить почти целый день на техническое обслуживание немецких гаубиц. При этом чувствительная электроника установок PzH 2000 быстро выходит из строя после попадания влаги или грязи», — напомнил аналитик.
Похоже, и в Вашингтоне, и в Киеве стараются заранее найти оправдания на случай, если контрнаступление обернется громким провалом, указал он.
«При этом Белый дом возлагает на будущее наступление ВСУ большие надежды, ведь президент Джо Байден только-только выдвинулся на второй срок. При помощи украинской повестки и «успехов ВСУ» в его штабе будут пытаться поднять падающие рейтинги престарелого главы государства. Если же украинская военная операция провалится, то положение Байдена, на фоне нарастающих проблем в экономике США, рискует стать совсем безнадежным», — заключил Дудаков.
Напомним, 3 мая Еврокомиссия решила выделить еще полтора миллиарда евро Киеву на производство боеприпасов.
«Вместе с государствами-членами мы совместно закупим еще больше боеприпасов для Украины, — заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, — Для этого мы выделяем дополнительный миллиард евро».
Также Брюссель намерен выделить 500 миллионов евро на расширение производства снарядов в странах Европы. Ранее стало известно, что страны ЕС передадут Украине боеприпасы из имеющихся у них запасов при поддержке Европейского фонда мира в размере миллиарда евро.