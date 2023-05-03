Политолог Малек Дудаков: США заранее дистанцируются от контрнаступления ВСУ на случай его провала

Как утверждает Politico, анонимные источники в Брюсселе заявили, что их украинские коллеги сослались на утечку секретных документов Пентагона как на одну из причин, по которой Киев воздерживается от обмена информацией о планируемом контрнаступлении ВСУ. В том числе — о сроках, о том, где и сколько войск он планирует выдвинуть на позиции для проведения операции. Напомним, в организации утечки подозревают служащего Национальной гвардии ВВС из штата Массачусетс Джека Тейшейру.