«Росатом»: Россия принимает участие в строительстве третьего энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

Строительство третьего энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» с участием России началось в Египте. Об этом сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом».
Сообщается, что заливка бетона на строительной площадке началась третьего мая. Также госкорпорация сообщила, что работы перешли в основную стадию.
«Третьего мая 2023 года на площадке сооружения АЭС «Эль-Дабаа» в Египте залили «первый бетон» в фундаментную плиту энергоблока № 3», — уточнили в компании.
Строительство самой АЭС «Эль-Дабаа» началось еще в 2022 году. В работе принимают участие как российские, так и египетские специалисты.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Россию за содействие в строительстве АЭС «Аккую». Он отметил, что данный проект является самой большой совместной с РФ инвестицией, пишет RT.