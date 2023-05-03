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В подмосковной Коломне упал беспилотник

Общество
В подмосковной Коломне упал беспилотник

Неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) рухнул в Московской области. Инцидент произошел в Коломне, сообщили журналисты.

По предварительным данным, дрон потерпел крушение в лесном массиве. На месте падения БПЛА образовалась воронка, рядом с которой разбросаны обломки и двигатель дрона, говорится в сообщении.

Специалисты уже отправились на место происшествия. По-прежнему неизвестно, кому принадлежал беспилотник.

Украинский БПЛА ранее сбросил самодельное взрывное устройство в Белгородской области на месте строительства защитных сооружений. В результате атаки пострадал 46-летний мужчина, сообщил источник ФАН.
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