В подмосковной Коломне упал беспилотник

Неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) рухнул в Московской области. Инцидент произошел в Коломне, сообщили журналисты.
По предварительным данным, дрон потерпел крушение в лесном массиве. На месте падения БПЛА образовалась воронка, рядом с которой разбросаны обломки и двигатель дрона, говорится в сообщении.
Специалисты уже отправились на место происшествия. По-прежнему неизвестно, кому принадлежал беспилотник.
Украинский БПЛА ранее сбросил самодельное взрывное устройство в Белгородской области на месте строительства защитных сооружений. В результате атаки пострадал 46-летний мужчина, сообщил источник ФАН.