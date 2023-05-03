Депутат Госдумы Соболев указал на «последнюю красную линию» после атаки дронами на Кремль

Депутат Государственной думы генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что атака беспилотников Вооруженных сил Украины на Кремль стала последней красной линией.
Соболев отметил, что за попытку убить президента России Владимира Путина необходимо ударить по центру принятия решений в Киеве. Он добавил, что мирные жители не должны пострадать.
«Нужно уничтожить объекты инфраструктуры, через которые на Украину поставляется военная техника. Но мирные жители не должны погибнуть», — заключил депутат.
Ранее видеозапись попытки атаковать резиденцию президента в Москве опубликовал ФАН. Москва расценивает нападение БПЛА как спланированную террористическую акцию и покушение на президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.