«Какая бесстыжая баба»: блогер Манукян отреагировал на приезд Пугачевой в Москву

Сегодня, 3 мая в Россию из Израиля вернулась эстрадная певица Алла Пугачева. Приезд, покинувшей страну, артистки, прямо сказать, обескуражил блогера, журналиста Вадима Манукяна. В комментарии ФАН он колко высказался о ее визите, вспомнив знаменитую фразу из картины режиссера Эльдара Рязанова «Гараж».