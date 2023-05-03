«Какая бесстыжая баба»: блогер Манукян отреагировал на приезд Пугачевой в Москву

Сегодня, 3 мая в Россию из Израиля вернулась эстрадная певица Алла Пугачева. Приезд, покинувшей страну, артистки, прямо сказать, обескуражил блогера, журналиста Вадима Манукяна. В комментарии ФАН он колко высказался о ее визите, вспомнив знаменитую фразу из картины режиссера Эльдара Рязанова «Гараж».
«Вот те раз, «Примадонна» пожаловала к «холопам и рабам»? Чего это вдруг? А мы ее и не ждали. Она же вроде статус иноагента хотела, так давайте ей его торжественно вручим. Может она за ним и пожаловала? А если серьезно, мне на ум приходит только фраза, которую сказала одна из героинь фильма «Гараж» — «Какая бесстыжая баба», — высказался Манукян.
Ранее близкое окружение народной артистки СССР Пугачевой сообщило, что певица может покинуть Израиль и поселиться в Юрмале из-за проблем с сердцем.