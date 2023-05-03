Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отрицает причастность Киева к атаке беспилотников на Кремль

Никифоров утверждает, что информации об атаке БПЛА на Кремль нет. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский уже неоднократно заявлял, что все имеющиеся силы и средства Киев направит «на освобождение собственных территорий», а не на атаку чужих.