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Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отрицает причастность Киева к атаке беспилотников на Кремль

Политика
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отрицает причастность Киева к атаке беспилотников на Кремль

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев непричастен к атаке беспилотников на Кремль.

Никифоров утверждает, что информации об атаке БПЛА на Кремль нет. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский уже неоднократно заявлял, что все имеющиеся силы и средства Киев направит «на освобождение собственных территорий», а не на атаку чужих.

Пресс-секретарь назвал произошедшее «нагнетанием ситуации». Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк также отверг причастность Киева к атаке.

Ранее агентство Reuters со ссылкой со ссылкой на высокопоставленного представителя президента Украины Владимира Зеленского сообщало о непричастности Киева к атаке.
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