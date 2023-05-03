Румыния ввела временный запрет на импорт украинских сельхозпродуктов

Власти Румынии приняли решение ввести временный запрет на импорт украинских пшена, кукурузы, подсолнечника и рапса. Об этом сообщила пресс-служба национального управления ветеринарной санитарии и безопасности пищевых продуктов (ANSVSA).
Решение вступило в силу 2 мая и продлится до 5 июня 2023 года. Однако данные меры не затронут контракты, которые были заключены до второго числа, а также на продукцию животного происхождения.
«ANSVSA не разрешит импорт в Румынию пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса, происходящих с Украины, с даты вступления в силу вышеупомянутого регламента до 5 июня 2023 года», — говорится в сообщении управления.
Ранее Еврокомиссия приняла решение о запрете экспорта зерна с Украины в пять стран Восточной Европы. Меры ЕК затрагивают пшеницу, кукурузу, рапс и подсолнечник — они продлятся до 5 июня текущего года, сообщил RT.