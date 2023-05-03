«Может быть, это молния была»: Пригожин об ударе беспилотников по Кремлю

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на атаку украинских беспилотников на Кремль, отметив, что это могла быть «молния».
Украинские боевики предприняли попытку нанести удары по российской администрации в ночь на 3 мая. Последний раз Кремль подвергался атаке со стороны фашистов в 1942 году. Издание «Обозрение» поинтересовалось у бизнесмена, как он может прокомментировать эту ситуацию, какие еще красные линии может пересечь Киев и стоит ли ждать ответных ударов по украинскому руководству.
«Я никак не могу прокомментировать это явление. Может быть, это молния была. Мне главное снаряды получить, для того, чтобы в Бахмуте продвигаться», — сказал Пригожин, аудиосообщение которого опубликовала его пресс-служба.
В администрации российского лидера ранее сообщили, что Киев направил два беспилотных летательных аппарата на Кремль. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президента РФ Владимира Путина в этот момент не было в резиденции, поэтому он не пострадал.