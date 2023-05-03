Украинские боевики предприняли попытку нанести удары по российской администрации в ночь на 3 мая. Последний раз Кремль подвергался атаке со стороны фашистов в 1942 году. Издание «Обозрение» поинтересовалось у бизнесмена, как он может прокомментировать эту ситуацию, какие еще красные линии может пересечь Киев и стоит ли ждать ответных ударов по украинскому руководству.