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В Эстонии запретили проводить массовые мероприятия с 5 по 9 мая

Общество
В Эстонии запретили проводить массовые мероприятия с 5 по 9 мая

Правительство Эстонии запретило гражданам организовывать публичные мероприятия в преддверии Дня Победы. Ограничения продлятся с 5 по 9 мая 2023 года включительно.

Как стало известно, таким образом официальный Таллин надеется предотвратить «демонстрацию запрещенной символики». При этом ранее власти и правоохранители пообещали не отменять возложения цветов и памятные церемонии, посвященные жертвам Второй мировой войны.

Меж тем глава Крыма Сергей Аксенов предупредил жителей о возможных провокациях со стороны украинских властей в День Победы. Политик добавил, что все службы полуострова готовы к возникновению нештатных ситуаций.
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