Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил деятельность главы Нижегородской области перед выборами

Политика
Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил деятельность главы Нижегородской области перед выборами

Президент России Владимир Путин поддержал губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в стремлении пойти на второй срок. Он выразил надежду на то, что население поддержит главу субъекта.

Лидер страны посетил Никитина. В ходе встречи нижегородский чиновник указал на скорое окончание срока правления. Он подчеркнул, что готов остаться в кресле губернатора, если президент поддержит это. Выборы назначены на осень.

Глава государства сделал акцент на том, что все зависит от волеизъявления жителей Нижегородской области. В своей позиции на выборах они опираются на деятельность чиновников. По мнению президента РФ, Никитин проявляет должную инициативу — его политика системна и ритмична.

«Мне кажется, что люди имеют возможность оценить ваши результаты, они очевидно положительные», — отметил лидер России.

Ранее глава государства поручил кабинету министров уточнить механизмы промышленной ипотеки. Сделать это в правительстве должны до 1 июня.
владимир путин Глеб Никитин нижегородская область выборы губернатор
Военкоры ФАН