Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил деятельность главы Нижегородской области перед выборами

Президент России Владимир Путин поддержал губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в стремлении пойти на второй срок. Он выразил надежду на то, что население поддержит главу субъекта.
Лидер страны посетил Никитина. В ходе встречи нижегородский чиновник указал на скорое окончание срока правления. Он подчеркнул, что готов остаться в кресле губернатора, если президент поддержит это. Выборы назначены на осень.
Глава государства сделал акцент на том, что все зависит от волеизъявления жителей Нижегородской области. В своей позиции на выборах они опираются на деятельность чиновников. По мнению президента РФ, Никитин проявляет должную инициативу — его политика системна и ритмична.
«Мне кажется, что люди имеют возможность оценить ваши результаты, они очевидно положительные», — отметил лидер России.
Ранее глава государства поручил кабинету министров уточнить механизмы промышленной ипотеки. Сделать это в правительстве должны до 1 июня.