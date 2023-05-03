Официальный представитель МИД РФ Захарова заявила о готовности России ответить на присутствие НАТО в Финляндии

Дипломат прокомментировала планы Хельсинки заключить соглашение об использовании военными США территории Финляндии. Она указала, что российская сторона внимательно следит за планами Североатлантического альянса в отношении государства. Россия будет вынуждена принимать ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз безопасности.