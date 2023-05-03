Официальный представитель МИД РФ Захарова заявила о готовности России ответить на присутствие НАТО в Финляндии

Россия будет вынуждена принять военно-технические и другие ответные меры в случае использования военными НАТО территории Финляндии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат прокомментировала планы Хельсинки заключить соглашение об использовании военными США территории Финляндии. Она указала, что российская сторона внимательно следит за планами Североатлантического альянса в отношении государства. Россия будет вынуждена принимать ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз безопасности.
Захарова указала, что Москва считает планы по соглашению об использовании территории Финляндии свидетельством утраты страной суверенитета. Она подчеркнула, что в НАТО должны осознавать «военные» последствия накачивания Севера Европы войсками.
Ранее официальный представитель МИД Финляндии Микаэль Антелл рассказал о готовящемся новом двустороннем соглашении с США о военном сотрудничестве.
Накануне в Турции призвали к скорейшему выходу страны из НАТО. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».