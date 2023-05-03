Десятки юных жокеев приняли участие в межрегиональных соревнованиях в Перу

На просторах провинции Паруро собрались десятки скаковых лошадей, а юные жокеи облачились в яркие костюмы для верховой езды. Так в Перу открылся скаковой сезон.
Мэр Уаноките Даниэль Кусимайта отметил, что конноспортивные состязания уже стали традицией региона. Соревнования проводятся каждый год, а состязаются в них скакуны со всех концов страны.
В межрегиональном мероприятии приняли участие дети из перуанской сельской общины Чанка. Скачки являются частью масштабного фестиваля верховой езды, который проходит на высоте более 3000 метров над уровнем моря. Ежегодное торжество организовало местное сообщество коневодов.