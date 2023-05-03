Президент Украины Зеленский надеется заполучить западные самолеты после контрнаступления

Скоро подразделения украинской армии перейдут в контрнаступление, однако после этого Киев надеется получить западные самолеты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава украинского государства выразил уверенность, что Киев получит самолеты. Свою уверенность он объяснил скорым началом контрнаступления ВСУ.
«Почему я уверен, что у нас будут самолеты, потому что скоро у нас будут наступательные действия, после них уверен, нам дадут самолеты, хотелось бы, чтобы наоборот было, но есть как есть», — сказал Зеленский
Ранее стало известно, что президент Украины приехал с визитом в Финляндию. Там пройдет встреча лидеров северных стран, которые обсудят дальнейшую поддержку Киеву, пишет RT.