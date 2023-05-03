ЦБ РФ и Минфин сделают все, чтобы защитить сбережения россиян: экономист Разуваев о текущей экономической ситуации в стране

Однако, если повторится кризис 2008-2009 годов, то он несомненно очень больно ударит и по России, чей бюджет по-прежнему очень завязан на ценах на нефть. Резкий рост бюджетного дефицита чреват ослаблением рубля. Покрыть бюджетный дефицит финансовыми резервами Минфина и Банка России не так просто, как во время кризиса 2008-2009 годов. Примерно половина резервов Банка России заморожена, при этом около 24% составляет монетарное золото, которое значительно менее ликвидно по сравнению с ценными бумагами.