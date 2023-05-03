ЦБ РФ и Минфин сделают все, чтобы защитить сбережения россиян: экономист Разуваев о текущей экономической ситуации в стране

Ситуация в экономике США наталкивает многих на мысль о возможном кризисе в стране. Однако россиянам не стоит об этом беспокоиться, поскольку на экономике РФ и ее гражданах маловероятно, что это отразится негативно. Такое мнение выразил кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев в авторской колонке для ФАН.
Жить нужно здесь и сейчас. Колонка Александра Разуваева
Проблемы в американском финансовом секторе нарастают, как снежный ком. Чем это закончится никто не знает, и слушая новости, многие россияне не скрывают своей радости.
Однако, если повторится кризис 2008-2009 годов, то он несомненно очень больно ударит и по России, чей бюджет по-прежнему очень завязан на ценах на нефть. Резкий рост бюджетного дефицита чреват ослаблением рубля. Покрыть бюджетный дефицит финансовыми резервами Минфина и Банка России не так просто, как во время кризиса 2008-2009 годов. Примерно половина резервов Банка России заморожена, при этом около 24% составляет монетарное золото, которое значительно менее ликвидно по сравнению с ценными бумагами.
Во вторник произошло резкое снижение цен на нефть на рисках американского банковского кризиса и глобальной рецессии. Играют и дополнительные «медвежьи» факторы. Несмотря сокращения ОПЕК+ отдельные страны увеличивают добычу, Иран на днях отчитался о добыче 3 млн б/с. Фьючерсы на Brent вчера упали на 5%.
Сегодня пройдет заседание ФРС США, на котором регулятор может повысить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 5–5,25%. Повышение ставки увеличивает вероятность рецессии и обесценивает портфели облигаций, что провоцирует банковский кризис.
На самом деле, патриот – это человек, который хочет, чтобы России было хорошо, а не Америке плохо. Очередной мировой кризис неизбежен. Однако, желательно, чтобы он случился, после завершения СВО и перевода российского экспорта в Азию, прежде всего, Китай. Последнее случится не ранее 2030 года.
Что делать в текущей ситуации простым россиянам? Не паниковать. Прошлый год показал, что рубль и банковская система намного устойчивее, чем казалось многим. Те, кто поддались панике и покупали доллар по 150 рублей, вероятно, совершили худшую сделку в жизни.
Банк России и Министерство Финансов сделают все, чтобы защитить сбережения россиян. Если вы планируете сделать крупную покупку или отправиться в дорогое путешествие, вероятно, не стоит это откладывать на будущий год. Время очень нестабильное и жить стоит здесь, и сейчас.