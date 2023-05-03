В Киеве утверждают, что не имеют отношения к удару беспилотников по Кремлю

Украинские власти не имеют никакого отношения к удару беспилотников по Кремлю. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя президента Украины Владимира Зеленского.
Источник сообщил, что если бы украинская сторона решилась на такую атаку, то спровоцировала бы Россию на «более радикальные действия». При этом не уточняется, о каких действиях идет речь.
В ночь на среду киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента. БПЛА оперативно вывели из строя, никто не пострадал. ФАН опубликовал видео прилета одного из них по главному сооружению в Москве.