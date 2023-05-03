Диетолог Лушникова рассказала, чем редис опасен для здоровья

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова сообщила, что редис является полезным овощем для всех, кто следит за состоянием здоровья и фигуры, но некоторым он может быть противопоказан. Этим она поделилась в беседе с «Газетой.Ru».
По мнению специалиста, овощ нужно исключить из рациона тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта: гастрит и гастродуоденит, панкреатит, болезнь Крона и другие. Особенно это касается периода обострения. Лушникова отмечает, что обильное количество пищевых волокон в составе редиски приводят к возникновению метеоризма, газообразования, нарушению стула, а также усугубляет протекание болезней ЖКТ.
Кроме того, растение содержит в себе глюкозинолаты – соединения, которые при механическом воздействии, например, при жевании, распадаются на изотиоцианаты. Они могут вызывать раздражение слизистой оболочки пищеварительного тракта.
Редис, в составе которого есть летучие масла, не рекомендуются есть людям с проблемами ЖКТ. Этот компонент способен вызывать гиперсекрецию желудочного сока и соляной кислоты, что может ухудшить состояние при язвенной болезни желудка, заключила врач.
Ранее отечественные диетологи назвали свининое мясо самым вредным для здоровья. По их словам, он повышает уровень холестерина и нарушает липидный профиль крови.