Диетолог Лушникова рассказала, чем редис опасен для здоровья

По мнению специалиста, овощ нужно исключить из рациона тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта: гастрит и гастродуоденит, панкреатит, болезнь Крона и другие. Особенно это касается периода обострения. Лушникова отмечает, что обильное количество пищевых волокон в составе редиски приводят к возникновению метеоризма, газообразования, нарушению стула, а также усугубляет протекание болезней ЖКТ.