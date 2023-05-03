Терапевт Гончарова перечислила продукты для борьбы с нехваткой витаминов

Шиповник, облепиха, цитрусовые и другие фрукты являются богатым источником витамина С, который является главным антиоксидантом и повышает усваиваемость железа. Жирные сорта рыбы богаты витаминами В5, А и D. В яйцах содержатся витамины В2, В5, А и D. Печень, особенно говяжья, содержит витамины В2 и В5. Употребление перечисленных продуктов поможет навсегда забыть о дефиците витаминов.