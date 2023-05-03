Иран задержал второй за неделю танкер с нефтью в Аравийском море

Перехваченный корабль сопровожден к подконтрольному Тегерану побережью.
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил нефтяной танкер под флагом Панамы в 6:20 утра по местному времени при его проходе через Ормузский пролив. Об этом сообщают представители ВМС США.
Судно Niovi направлялось в порт Фуджейры, когда его окружили 12 катеров КСИР. Капитан был вынужден подчиниться требованиям и направить корабль в иранские территориальные воды у побережья Бендер-Аббаса. СМИ Исламской Республики также подтверждают факт задержания танкера, однако подробностей о причинах произошедшего пока нет.
Аналогичный инцидент произошел в этом же регионе 27 апреля, когда танкер Advantage Sweet под флагом Маршалловых островов был также остановлен и сопровожден к Бендер-Аббасу. До настоящего момента судно удерживается вместе с его экипажем. Его экипаж подозревают в столкновении с иранским судном и попытке покинуть место происшествия.
Тем не менее Вашингтон предполагает, что Тегеран предпринимает подобные шаги в качестве мести за решение Министерства юстиции США перехватить иранский танкер, направлявшийся в Китай, и сопроводить его в Америку.