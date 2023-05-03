Иран задержал второй за неделю танкер с нефтью в Аравийском море

Аналогичный инцидент произошел в этом же регионе 27 апреля, когда танкер Advantage Sweet под флагом Маршалловых островов был также остановлен и сопровожден к Бендер-Аббасу. До настоящего момента судно удерживается вместе с его экипажем. Его экипаж подозревают в столкновении с иранским судном и попытке покинуть место происшествия.