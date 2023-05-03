Депутат Шеремет призвал нанести удар по резиденции президента Украины Зеленского в Киеве

Россия должна нанести ракетный удар по резиденции президента Украины Владимира Зеленского на Банковской улице в Киеве в ответ на попытку беспилотника нанести удар по Кремлю. Об этом сообщил РИА Новости депутат от Крыма Михаил Шеремет.