Депутат Шеремет призвал нанести удар по резиденции президента Украины Зеленского в Киеве

Россия должна нанести ракетный удар по резиденции президента Украины Владимира Зеленского на Банковской улице в Киеве в ответ на попытку беспилотника нанести удар по Кремлю. Об этом сообщил РИА Новости депутат от Крыма Михаил Шеремет.
Политик указал, что украинскому лидеру с этого момента «стоит начинать бояться». Шеремет также заявил, что необходимо наносить удары по самым важным точкам Украины.
«Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве. Готов передать координаты – улица Банковая, 11, где находится так называемая администрация президента Украины», — заявил Шеремет.
Ранее стало известно, что украинские БПЛА предприняли попытку нанести удар по резиденции российского президента Владимира Путина в Кремле. Сообщается, что все машины были ликвидированы, пишет RT.