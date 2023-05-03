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Депутат Шеремет призвал нанести удар по резиденции президента Украины Зеленского в Киеве

Политика
Депутат Шеремет призвал нанести удар по резиденции президента Украины Зеленского в Киеве

Россия должна нанести ракетный удар по резиденции президента Украины Владимира Зеленского на Банковской улице в Киеве в ответ на попытку беспилотника нанести удар по Кремлю. Об этом сообщил РИА Новости депутат от Крыма Михаил Шеремет.

Политик указал, что украинскому лидеру с этого момента «стоит начинать бояться». Шеремет также заявил, что необходимо наносить удары по самым важным точкам Украины.

«Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве. Готов передать координаты – улица Банковая, 11, где находится так называемая администрация президента Украины», — заявил Шеремет.

Ранее стало известно, что украинские БПЛА предприняли попытку нанести удар по резиденции российского президента Владимира Путина в Кремле. Сообщается, что все машины были ликвидированы, пишет RT.
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