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Новосибирский байкер Агапеев рассказал об опасности пыли для мотоциклистов

Общество
Новосибирский байкер Агапеев рассказал об опасности пыли для мотоциклистов

Пыль и песок на дорогах Новосибирска и области смертельно опасны для мотоциклистов. Об этом заявил руководитель мотошколы, опытный байкер Александр Агапеев.

Рассказывая об особенностях езды на мотоцикле весной, он отметил, что главными опасностями в этот период являются дорожные ямы, пыль, отсутствие разметки и... реакция водителей, которые за зиму отвыкли от мотоциклистов, передает сетевое издание «МК в Новосибирске». При этом песок и пыль байкер поставил на первое место в рейтинге опасностей.

Он назвал частицы песка и пыли «микророликами», на которых мотоциклетная покрышка проскальзывает. Попав на участки, покрытые песком и пылью, мотоцикл начинает вести себя непредсказуемо, становится неуправляемым. Кроме того, Агапеев добавил, что пыль затрудняет обзор и мешает дышать, так как на большой скорости песчинки легко попадают под шлем. Опытный байкер рекомендовал мотоциклистам избегать запыленных и грязных участков дороги. Если все же попали туда, то следует держать мотоцикл прямо и не снижать скорость, заключил мотоциклист.
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