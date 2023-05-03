Новосибирский байкер Агапеев рассказал об опасности пыли для мотоциклистов

Пыль и песок на дорогах Новосибирска и области смертельно опасны для мотоциклистов. Об этом заявил руководитель мотошколы, опытный байкер Александр Агапеев.
Рассказывая об особенностях езды на мотоцикле весной, он отметил, что главными опасностями в этот период являются дорожные ямы, пыль, отсутствие разметки и... реакция водителей, которые за зиму отвыкли от мотоциклистов, передает сетевое издание «МК в Новосибирске». При этом песок и пыль байкер поставил на первое место в рейтинге опасностей.
Он назвал частицы песка и пыли «микророликами», на которых мотоциклетная покрышка проскальзывает. Попав на участки, покрытые песком и пылью, мотоцикл начинает вести себя непредсказуемо, становится неуправляемым. Кроме того, Агапеев добавил, что пыль затрудняет обзор и мешает дышать, так как на большой скорости песчинки легко попадают под шлем. Опытный байкер рекомендовал мотоциклистам избегать запыленных и грязных участков дороги. Если все же попали туда, то следует держать мотоцикл прямо и не снижать скорость, заключил мотоциклист.