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Генсек ООН Гутерреш сообщил, что Кремль пообещал рассмотреть его предложения по зерновой сделке

Экономика
Генсек ООН Гутерреш сообщил, что Кремль пообещал рассмотреть его предложения по зерновой сделке

Москва изучает предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по улучшению зерновой сделки. Об этом дипломат рассказал в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Найроби.

Он отметил, что проинформировал о своих инициативах президентов всех заинтересованных государства. Речь идет о России, Украине и Турции.

Как указал руководитель организации, Кремль пообещал дать ответ в скором времени. Однако Гутерреш подчеркнул, что не испытывает оптимизма или пессимизма по данному вопросу.

«Я привержен. Думаю, это полезно для мира и для сторон, и ООН сделает все, что в ее силах, чтобы это (продление продуктовой сделки) произошло», — резюмировал генсек ООН.

Ранее стало известно, что проведение встречи высокого уровня по черноморской зерновой инициативе находится на этапе обсуждения. Подробностями поделилась официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
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