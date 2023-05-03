Генсек ООН Гутерреш сообщил, что Кремль пообещал рассмотреть его предложения по зерновой сделке

Москва изучает предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по улучшению зерновой сделки. Об этом дипломат рассказал в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Найроби.
Он отметил, что проинформировал о своих инициативах президентов всех заинтересованных государства. Речь идет о России, Украине и Турции.
Как указал руководитель организации, Кремль пообещал дать ответ в скором времени. Однако Гутерреш подчеркнул, что не испытывает оптимизма или пессимизма по данному вопросу.
«Я привержен. Думаю, это полезно для мира и для сторон, и ООН сделает все, что в ее силах, чтобы это (продление продуктовой сделки) произошло», — резюмировал генсек ООН.
Ранее стало известно, что проведение встречи высокого уровня по черноморской зерновой инициативе находится на этапе обсуждения. Подробностями поделилась официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.