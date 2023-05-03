В Брянской области отменили массовые мероприятия в День Победы

Празднование Дня Победы в Брянской области пройдет без парада и других массовых мероприятий, однако ветераны не останутся без внимания. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Глава региона сообщил, что, к сожалению, в этом году регион не сможет отпраздновать День Победы так, как хотелось. Однако Богомаз добавил, что главное в проведении торжеств — это обеспечение безопасности граждан.
«В этом году мы не можем провести праздник так, как хотелось бы, - с торжественным шествием парадных расчетов<...>. Но, несмотря на отмену массовых праздничных мероприятий, наши ветераны не останутся без внимания», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал торжества в День Победы на Красной площади. Он сообщил, что парад состоится 9 мая без изменения планов, пишет RT.