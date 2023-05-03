Киев активизирует диверсионную деятельность перед контрнаступлением ВСУ

Сообщения последних дней показывают возросшую диверсионно-террористическую активность украинских спецслужб на территории Российской Федерации. В череде опасных инцидентов можно выделить следующие:
- Ленинградская обл. — подрыв опоры линии электропередач;
- Брянская обл. — подрывы железнодорожного полотна, повлекшие за собой аварию со сходом подвижного состава;
- Запорожская обл. — покушение на жизнь одного из руководителей управления МВД;
- Курская обл. — обстрелы приграничных населенных пунктов;
- Краснодарский край — возгорание на базе хранения топлива;
- Крым — повторяющиеся атаки морских и воздушных беспилотников;
- Москва — попытка ударить беспилотником по Кремлю.
Все эти действия направлены на дестабилизацию обстановки и подрыв морального духа людей, проживающих на территории РФ. Этому в Киеве придают огромное значение, поскольку считают, что война в информационном поле не менее важна, чем на поле боя.
Преднамеренные провокации
Визуализированная картинка является ключевой составляющей такого рода противостояния, и специалисты украинских центров информационно-психологических операций мгновенно делают из мухи слона.
Каждое событие они немедленно раскачивают в социальных сетях, стараясь раздуть панические настроения у населения. Излюбленным приемом является попытка заставить людей покинуть Крым перед «предстоящим сокрушительным контрнаступлением ВСУ».
Впрочем, это не отменяет реальный ущерб, который наносят диверсанты. В преддверии больших событий украинские спецслужбы будут наращивать активность на всех направлениях, желая отвлечь внимание российских служб от главного удара.
Бахмутский вопрос
Сегодня появились сообщения о готовности Вооруженных сил Украины начать контрнаступление на Бахмутском направлении с целью окружения города с севера и юго-запада.
Уже неоднократно отмечалось, что удар по Бахмуту стал «делом чести» для президента Владимира Зеленского. На деле данный район уже утратил былую оперативную необходимость.
Гораздо более актуальным для Киева шагом было бы собирать силы для атаки на Мелитопольско-мариупольском направлении, поскольку удар там хотя бы теоретически может приблизить ВСУ к разрезанию российской группировки и отсечению Крыма от РФ по сухопутному пути.
Однако на практике сделать это будет весьма проблематично, учитывая, сколько линий обороны было построено здесь за последние полгода.
Цели диверсантов
Чтобы максимально облегчить войскам выполнение поставленной задачи, ВСУ обязательно будут бить по российским резервам и коммуникациям в попытках разрушить нормальную работу тыла и уничтожить запасы боеприпасов и топлива, необходимых для отражения контрнаступления. Можно сказать, что все диверсионно-террористические акции, которые мы наблюдали последнее время, носили, скорее, характер отработки навыков, проверки вариантов действий с оценкой результатов и изучением реакции российских служб.
То есть диверсанты, конечно, наносили удары по объектам инфраструктуры, но в большей степени они создавали опытную базу, необходимую для дальнейшего совершения террористических актов.
В какой-то условный «час Х» они попытаются ударить по наиболее уязвимым объектам, поражение которых будет иметь критическое значение. Заявления первых лиц украинских спецслужб о предстоящих действиях являются тому подтверждением.
Противостояние украинскому террору
Что мы можем им противопоставить и как помочь своим правоохранителям в выявлении диверсантов-террористов? Как обычно, самый лучший вариант — бдительность.
Примером тому является работа оперативных служб, которые раскрыли в Крыму целое террористическое подполье, управляемое из Киева. В нем были задействованы граждане Украины, России и Болгарии, а передача британской взрывчатки осуществлялась через популярную торговую интернет-площадку. Целью же злоумышленников было убийство первых лиц полуострова.
Эти люди жили среди нас, готовили свои преступления, но были раскрыты и арестованы. Хоть данная преступная группа ликвидирована, было бы наивно полагать, что СБУ и ГУР имели в Крыму только одну диверсионно-террористическую группу.
Очевидно, что активизация деятельности украинских спецслужб и их агентов в ближайшие дни будет лишь нарастать. А раз так, то и россияне ради собственной же безопасности должны отказаться от ненужной паники и помочь спецслужбам, работа которых во многом строится на гражданской сознательности.
Победу можно достичь только совместными усилиями, когда устремления каждого человека будут направлены на достижение общей цели.