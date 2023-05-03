Киев активизирует диверсионную деятельность перед контрнаступлением ВСУ

Чтобы максимально облегчить войскам выполнение поставленной задачи, ВСУ обязательно будут бить по российским резервам и коммуникациям в попытках разрушить нормальную работу тыла и уничтожить запасы боеприпасов и топлива, необходимых для отражения контрнаступления. Можно сказать, что все диверсионно-террористические акции, которые мы наблюдали последнее время, носили, скорее, характер отработки навыков, проверки вариантов действий с оценкой результатов и изучением реакции российских служб.