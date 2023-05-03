Жители Астрахани жалуются на уханье сов по ночам

Среди осуждающих сов комментариев попадаются и вполне одобрительные. Так, отмечается, что совы отвечают за поддержание баланса экосистемы. Вполне возможно, что они собираются принять эстафету у кошек в благородном деле борьбы с крысами и мышами, которых на улицах города все больше.