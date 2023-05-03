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Жители Астрахани жалуются на уханье сов по ночам

Общество
Жители Астрахани жалуются на уханье сов по ночам

Астраханцы в социальных сетях активно обсуждают необычную проблему, возникшую в последнее время.

По словам местных пользователей соцсетей, с некоторых пор стало очень трудно спать по ночам из-за громкого уханья поселившихся в жилых кварталах Астрахани сов. Некоторые жители уверяют, что совы не ограничиваются этим, а еще имеют наглость заглядывать в окна многоквартирных домов, сообщает Астрахань.Ру.

Среди осуждающих сов комментариев попадаются и вполне одобрительные. Так, отмечается, что совы отвечают за поддержание баланса экосистемы. Вполне возможно, что они собираются принять эстафету у кошек в благородном деле борьбы с крысами и мышами, которых на улицах города все больше.
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