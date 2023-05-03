Наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось – Пригожин

Украинская армия уже, собственно говоря, начала свое наступление. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Американский госсекретарь Энтони Блинкен до этого сообщил, что США осведомлены о намерении ВСУ начать контрнаступление в ближайшие недели. Издание «Накануне.ру» поинтересовалось у Пригожина, какая сейчас ситуация наблюдается на фронте в рамках спецоперации.
Основатель «оркестра» отметил, что украинские боевики проявляют высокую активность в рамках боевых действий. Можно сказать, что наступление ВСУ уже началось.
«Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации, мы видим высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта», — сказал предприниматель.
Бизнесмен добавил, что ЧВК «Вагнер» полностью контролирует свой фронт, а вот по периметру ситуация выглядит не самым лучшим образом. Поэтому на вопрос о надежности флангов «музыкантов» лучше промолчать «из вежливости».
«Противник активизировался также и за пределами исторических границ Украины — Российской Федерации. Мы видим ситуацию в различных наших областях: поезда, беспилотники и так далее. Поэтому я считаю, что уже все пошло. Когда это перейдет в активную фазу? Думаю, что в ближайшее время, может быть, дни», — подчеркнул основатель «оркестра».
Пригожин ранее заявил, что украинская армия уже готова к контрнаступлению. По словам предпринимателя, маневры ВСУ могут закончиться трагедией для России, «если не собраться в кучу».