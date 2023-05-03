Наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось – Пригожин

Американский госсекретарь Энтони Блинкен до этого сообщил, что США осведомлены о намерении ВСУ начать контрнаступление в ближайшие недели. Издание «Накануне.ру» поинтересовалось у Пригожина, какая сейчас ситуация наблюдается на фронте в рамках спецоперации.