«ПОКОЛЕНИЕ. Time». Опасны ли видеоигры?

Актриса театра и кино однозначно уверена: видеоигры пропагандируют насилие. Женщина привела в пример теракты в школах, когда агрессивно настроенные юноши брали в руки оружие и расстреливали одноклассников и учителей. Героиня напомнила, что как минимум один из преступников был одержим компьютерными играми и сам в этом признался на суде. Кроме того, по ее словам, геймеры во взрослом возрасте нередко становятся зависимыми от азартных игр.