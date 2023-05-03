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«ПОКОЛЕНИЕ. Time». Опасны ли видеоигры?

ФАН-ТВ

Есть ли связь между видеоиграми и насилием в реальной жизни? Этим вопросом ученые со всего мира задаются несколько десятилетий, нередко получая диаметрально противоположные результаты. Подискутировать об этом решили и актриса Ирина Померанцева и блогер Миракл.

Актриса театра и кино однозначно уверена: видеоигры пропагандируют насилие. Женщина привела в пример теракты в школах, когда агрессивно настроенные юноши брали в руки оружие и расстреливали одноклассников и учителей. Героиня напомнила, что как минимум один из преступников был одержим компьютерными играми и сам в этом признался на суде. Кроме того, по ее словам, геймеры во взрослом возрасте нередко становятся зависимыми от азартных игр.

«У людей, которые начинали с детства и подросткового возраста играть в игры, меняется сознание. И дело даже не в убийствах и живодерских каких-то моментах, которые там преподаются. Люди начинают проигрывать деньги, это приводит к банкротству, и они доходят даже до самоубийства», — считает героиня.

Блогер с Ириной не согласен: он считает, что все дело в воспитании. Родителям нужно уделять больше внимания своим детям, и тогда те не будут так сильно подвержены влиянию компьютерных игр.

«Все зависит от того, как у детей складываются отношения с родителями, как у них в школе дела, как они общаются со своими сверстниками. Это от игр вообще никак не зависит», — заявляет молодой человек.

Придут ли собеседники к компромиссу в этом непростом вопросе? Узнаете в новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «ПОКОЛЕНИЕ. Time».
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