ФАН публикует видео попытки удара украинского беспилотника по Кремлю

Камеры запечатлели момент с попыткой атаки беспилотника на Кремль. Видеозапись публикует ФАН.
Согласно ролику, один из двух дронов стремительно приблизился к куполу Сенатского дворца в Кремле. Возле шпиля с флагом он взорвался, после чего горящие обломки рухнули вниз.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Киев применил два беспилотных летательных аппарата. Попытки украинской стороны атаковать дронами Кремль были пресечены российскими военными и спецслужбами.
Москва расценивает атаку дронов как спланированную террористическую акцию и покушение на президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.