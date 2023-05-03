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ФАН публикует видео попытки удара украинского беспилотника по Кремлю

Происшествия

Камеры запечатлели момент с попыткой атаки беспилотника на Кремль. Видеозапись публикует ФАН.

Согласно ролику, один из двух дронов стремительно приблизился к куполу Сенатского дворца в Кремле. Возле шпиля с флагом он взорвался, после чего горящие обломки рухнули вниз.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Киев применил два беспилотных летательных аппарата. Попытки украинской стороны атаковать дронами Кремль были пресечены российскими военными и спецслужбами.

Москва расценивает атаку дронов как спланированную террористическую акцию и покушение на президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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