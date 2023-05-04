Военный эксперт Кнутов: На то, чтобы наладить выпуск боеприпасов, Европе потребуется максимум год

Еврокомиссия выделит еще 1,5 миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины, об этом заявила ее глава Урсула фон дер Ляйен. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, на то, чтобы освоить эти деньги и производить миллион боеприпасов в год, европейцам потребуется от одного до полутора лет.