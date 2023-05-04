Военный эксперт Кнутов: На то, чтобы наладить выпуск боеприпасов, Европе потребуется максимум год

Еврокомиссия выделит еще 1,5 миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины, об этом заявила ее глава Урсула фон дер Ляйен. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, на то, чтобы освоить эти деньги и производить миллион боеприпасов в год, европейцам потребуется от одного до полутора лет.
О том, что Еврокомиссия решила выделить еще 1,5 миллиарда евро Киеву на производство боеприпасов, стало известно 3 мая.
«Вместе с государствами-членами мы совместно закупим еще больше боеприпасов для Украины, — заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, — Для этого мы выделяем дополнительный миллиард евро».
Также Брюссель намерен выделить 500 миллионов евро на расширение производства боеприпасов в странах Европы. Кроме того, стало известно, что страны ЕС передадут Украине боеприпасы из имеющихся у них запасов при поддержке Европейского фонда мира в размере миллиарда евро.
Ранее Москва направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок Украине вооружений. В МИД РФ заявляли, что страны альянса «играют с огнем». В Кремле отметили, что накачивание Украины оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров, и «будет иметь негативный эффект».
Ранее ЕС объявил о готовности предоставить Украине миллион боеприпасов.
«Евросовет приветствует договоренность о срочной доставке на Украину наземных и артиллерийских снарядов, а также, если потребуется, ракет. В том числе — посредством совместных закупок и мобилизации финансирования», — сказано в заявлении.
Миллион артиллерийских боеприпасов будет поставлен совместными усилиями стран ЕС в течение года «без ущерба для безопасности и обороны государств-членов». Евросоюз также поддержал создание международного механизма для учета материального ущерба, нанесенного Украине.
Как заявил корреспонденту ФАН военный эксперт, директор Музея истории войск ПВО Юрий Кнутов, анонсированное на май наступление украинских войск может стать последним, на повторный «наступ» просто не хватит ресурсов.
«Производство артиллерийских снарядов было широко налажено в странах Восточной Европы еще во времена Варшавского договора. Все вместе эти страны производили гигантское количество боеприпасов, но с развалом военного соцблока это производство в большинстве стран было остановлено или перепрофилировано. Сейчас Евросоюз принял программу, в соответствии с которой они готовы возобновить значительную часть этого производства, — пояснил Кнутов. — В целом, выпуск обычных снарядов — процесс не слишком сложный, и не требует каких-то серьезных усилий. Но для самого восстановления выпуска боеприпасов потребуется время — от полугода до девяти месяцев».
Впрочем, если речь идет о выпуске каких-то более сложных снарядов — например, программируемых или управляемых, то их производство будет стоить дороже, а налаживание выпуска займет больше времени, указал он.
«Лично мне кажется, что европейцы пойдут по пути налаживания производства именно новых боеприпасов, соответствующих стандартам НАТО. Они требуют совсем другого качества изготовления, других материалов, видов пороха, а также способов обработки снарядов. Кроме того, в новых снарядах обязательно присутствует и электронная начинка, что тоже удорожает процесс выпуска и увеличивает время на отладку процесса. Соответственно, старые снаряды будут заменяться в хранилищах новыми, и передаваться Украине. Думаю, сам процесс наладки выпуска новых снарядов может занять у европейцев максимум год», — сообщил Кнутов.
Кроме того, указал военный аналитик, европейцы наверняка будут производить и другие виды вооружений, в основном — для нужд Киева.
«В ходе таких активных боевых действий, как мы видим сейчас на Украине, оружие быстро изнашивается, повреждается, выходит из строя и т. д. Поэтому даже после запуска снарядных производств у стран НАТО все равно останется много вопросов о том, сможет ли альянс обеспечить потребности Украины в тех объемах, в которых она требует. В целом, такое ощущение, что наступление ВСУ в тех масштабах, в каких оно сейчас анонсировано Киевом и Западом, может стать последним. На следующее подобное наступление ни у Вашингтона, ни тем более у Брюсселя с Киевом просто не хватит ресурсов — ни оружейных, ни человеческих. Поэтому я полагаю, что, если сейчас нашим войскам удастся отбить этот «наступ» ВСУ, то очень мало шансов на то, что киевский режим в ближайшем будущем решится его повторить», — заключил военный эксперт.
Напомним, как заявило 2 мая агентство Reuters, Вашингтон намерен заявить о новом пакете военной помощи Украине на 300 миллионов долларов.