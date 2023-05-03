Журналисты назвали кутюрье, которым предстоит развивать российскую моду после смерти Юдашкина и Зайцева

Два талантливых модельера Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин ушли из жизни 30 апреля и 2 мая соответственно. На этом фоне издание «ФедералПресс» составило список кутюрье, которым предстоит взять на себя ответственность за развитие российской моды.
Одним из таких специалистов оказался 54-летний Игорь Гуляев, проявивший себя при работе с изделиями из натурального меха. В прошлом он сотрудничал с всемирно известными звездами, включая рэпера Канье Уэст и певицу Лару Фабиан.
Также за помощью к дизайнеру обращались король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров, певец Николай Басков и телеведущая Яна Рудковская. Стоит отметить, что собственный модный дом Гуляев основал в 2009 году.
В то же время он зарегистрировал бренд IGOR GULYAEV. К текущему моменту под данным логотипом вышло уже 20 коллекций одежды.
Еще одним кутюрье, на которого обратили внимание журналисты, стал бывший ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев. Он сам увлекается созданием образов, а также является владельцем частной коллекции старинного костюма с десятками тысяч моделей.
Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор Зайцев решил продолжить дело отца. В 2019 году он занял пост генерального директора дома моды родителя, а сейчас создает собственную линию YeZ.
Единственной представительницей прекрасного пола в списке оказалась основательница дома моды Ulyana Sergeenko Ульяна Сергеенко. Одно из самых больших ее достижений — она попала на Неделю высокой моды в Париже в качестве единственного российского бренда.
Меж тем стало известно, что прощание с Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве. Траурная церемония начнется в 11:00 по местному времени.