Европа не является прибежищем свободы в обеспечении свободы средств массовой информации. Об этом заявил генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Могенс Йенсен.
Представитель Пасе с сожалением отметил данный факт и добавил, что ЕС следует изменить данный подход. Он напомнил, что Евросоюз должен соблюдать те стандарты, которые они сами одобрили.
«Государства — члены Совета Европы должны применять стандарты, которые они одобрили, и более активно участвовать в защите свободы СМИ на международном уровне», — говорится в заявлении.
Йенсен также добавил, что только в 2022 году ПАСЕ выдала 289 предупреждений 37 государствам Совета Европы о нарушениях принципа свободы СМИ. Представитель также отметил, что без соблюдения данного принципа невозможно говорить о демократии.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала работу западных СМИ. Она отметила, что журналисты с Запада игнорируют жертв обстрелов ВСУ на Донбассе, сообщил RT.