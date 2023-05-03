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Представитель ПАСЕ Йенсен заявил, что Европа не придерживается принципа свободы СМИ

Политика
Представитель ПАСЕ Йенсен заявил, что Европа не придерживается принципа свободы СМИ

Европа не является прибежищем свободы в обеспечении свободы средств массовой информации. Об этом заявил генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Могенс Йенсен.

Представитель Пасе с сожалением отметил данный факт и добавил, что ЕС следует изменить данный подход. Он напомнил, что Евросоюз должен соблюдать те стандарты, которые они сами одобрили.

«Государства — члены Совета Европы должны применять стандарты, которые они одобрили, и более активно участвовать в защите свободы СМИ на международном уровне», — говорится в заявлении.

Йенсен также добавил, что только в 2022 году ПАСЕ выдала 289 предупреждений 37 государствам Совета Европы о нарушениях принципа свободы СМИ. Представитель также отметил, что без соблюдения данного принципа невозможно говорить о демократии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала работу западных СМИ. Она отметила, что журналисты с Запада игнорируют жертв обстрелов ВСУ на Донбассе, сообщил RT.
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