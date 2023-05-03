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Юморист Евгений Петросян сообщил об отличном самочувствии после планового осмотра в больнице

Шоу-бизнес
Юморист Евгений Петросян сообщил об отличном самочувствии после планового осмотра в больнице

Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий, а также народный артист РСФСР и комик Евгений Петросян выписан из клиники, где он пребывал некоторое время. Юморист рассказал о том, что чувствует себя отлично. Об этом сообщило издание ТАСС.

Журналисты пообщались с Петросяном. Он сам ответил на вопросы, связанные со слухами о его здоровье.

«Отлично. Плановую проверку закончил», — поделился юморист в беседе с представителями СМИ.

Ранее жена комика Татьяна Брухунова рассказала о самочувствии Петросяна. Она подчеркнула, что у него нет крупных проблем со здоровьем — жизни артиста ничего не угрожает. В одной из московских больниц он находился для планового осмотра.
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