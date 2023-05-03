Юморист Евгений Петросян сообщил об отличном самочувствии после планового осмотра в больнице

Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий, а также народный артист РСФСР и комик Евгений Петросян выписан из клиники, где он пребывал некоторое время. Юморист рассказал о том, что чувствует себя отлично. Об этом сообщило издание ТАСС.