Юморист Евгений Петросян сообщил об отличном самочувствии после планового осмотра в больнице

Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий, а также народный артист РСФСР и комик Евгений Петросян выписан из клиники, где он пребывал некоторое время. Юморист рассказал о том, что чувствует себя отлично. Об этом сообщило издание ТАСС.
Журналисты пообщались с Петросяном. Он сам ответил на вопросы, связанные со слухами о его здоровье.
«Отлично. Плановую проверку закончил», — поделился юморист в беседе с представителями СМИ.
Ранее жена комика Татьяна Брухунова рассказала о самочувствии Петросяна. Она подчеркнула, что у него нет крупных проблем со здоровьем — жизни артиста ничего не угрожает. В одной из московских больниц он находился для планового осмотра.