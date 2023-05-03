Волонтер Ольга Крыгина: прорыв водной блокады Донбасса воодушевил население

Волонтер и общественный деятель, уроженка Донецка Ольга Крыгина рассказала в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», как, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны ВСУ, в городах Донбасса налаживается мирная жизнь.
Большая вода начала наполнять канал, питающий города Донецк, Макеевку, Горловку и другие населенные пункты республики по водоводу, который строился четыре месяца. Инженеры и гидротехники проводят наладку оборудования, эксплуатирующая организация ФГУП ДНР «Вода Донбасса» готовит разводящие сети. Жители ДНР смогут получать воду ежедневно по новому водоводу к концу июня, заявил врио главы республики Денис Пушилин. Ранее вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что все пункты пропуска между ДНР и другими российскими регионами РФ будут расширены к сентябрю.
Волонтер и общественный деятель Ольга Крыгина, только что побывавшая в Донецке, Горловке, в Ясиноватой, в Мариуполе и в Докучаевске, рассказала, с какой надеждой жители городов Донбасса ждут прорыва водной блокады, устроенной им киевскими нацистами. По ее словам, сейчас воду в Донецке подают по расписанию один раз в три дня с периодичностью 2-3 часа, но не каждый район может похвастаться таким прекрасным расписанием.
«Прорыв водной блокады, поступление донской воды позволит городу хотя бы вздохнуть. Дышать полной грудью они начнут не скоро», — заявила Ольга Крыгина.
Волонтер отметила отличную работу городских служб, которые организовали снабжение населения водой, которая привозится в автоцистернах. По ее словам, воду привозят в районы по расписанию, и жители уже ждут ее. При этом работа коммунальных служб сопряжена с большим риском, потому что ВСУ организовали на них охоту, выявляя при помощи беспилотников пути перемещения их автомобилей.
«Преступный нацистский режим Украины бьет не по военным объектам в Донецке, а именно по гражданской инфраструктуре. И, к большому сожалению, очень много погибших среди работников коммунальных службы. В прошлый наш приезд в феврале мы были на встрече в Петровском районе, и администрация района была в отчаянии, потому что бригаду электромонтеров и монтажников ВСУ накрыли прямым попаданием беспилотника», — рассказала Ольга Крыгина.
Жители Донбасса, отметила она, намерены после окончания войны поставить памятник героическим работникам коммунальных служб, потому что, невзирая на обстрелы, они первыми приходят на устранение повреждений теплосетей, восстановление газо- и электроснабжения и другой городской инфраструктуры.
Волонтер надеется, что в скором времени зарплаты коммунальщиков и сотрудников МЧС новых регионов РФ будут соответствовать среднероссийским. Сейчас, по ее словам, они получают зарплату в размере 20-30 тысяч рублей, что не соответствует той нагрузке, которую им приходится нести из-за военных действий. Чтобы хоть как-то компенсировать им низкий уровень доходов, в России формируются адресные гуманитарные конвои.
«Последние наши конвои, которые мы отправляли, мы адресовали именно работникам коммунальных служб», — пояснила Ольга Крыгина.
Волонтер отметила позитивную реакцию местных военнослужащих и сотрудников силовых структур на поручение Владимира Путина правительству РФ поднять уровень их довольствия до общероссийских. По ее словам, разница в довольствии военнослужащих ВС РФ, мобилизованных специалистов и сотрудников народной милиции ДНР воспринималась перекосом, и теперь эта проблема будет решена, уверена она.
Хорошей новостью для жителей Донбасса стало решение руководства РФ наделить добровольцев, которые встали на защиту Донбасса от укронацистов после переворота на Украине в 2014 году, статусом ветеранов боевых действий.
«Ведь благодаря именно добровольческому движению удалось остановить коричневую фашистскую чуму, которая не подошла к границам Российской Федерации», — заявила Ольга Крыгина.
Среди других позитивных событий волонтер отметила восстановление выплат по потере здоровья жителям Донбасса, которые пострадали в результате обстрелов ВСУ. Процесс этот сопряжен с необходимостью предоставить подтверждающие документы о ранении, и нужно пройти повторную медицинскую комиссию, но главное — это открывает мирным жителям возможность получить компенсацию за пережитое, пояснила Ольга Крыгина.
Волонтер считает, что в новых регионах РФ хорошо развивается процесс цифровизации различных сфер деятельности и услуг. По ее словам, в ДНР уже четыре года функционирует портал «Госуслуги», так как многие местные жители уже тогда стали получать российские паспорта. Единственное, чего пока недостает — это каналов информирования простых граждан, в основном, пожилого возраста, которые пока с трудом переходят на новые формы коммуникации. Помогают им сориентироваться в происходящем общественные приемные, но из-за обстрелов не все жители Донбасса имеют возможность попасть туда, отметила Ольга Крыгина.