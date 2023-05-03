Волонтер Ольга Крыгина: прорыв водной блокады Донбасса воодушевил население

Волонтер считает, что в новых регионах РФ хорошо развивается процесс цифровизации различных сфер деятельности и услуг. По ее словам, в ДНР уже четыре года функционирует портал «Госуслуги», так как многие местные жители уже тогда стали получать российские паспорта. Единственное, чего пока недостает — это каналов информирования простых граждан, в основном, пожилого возраста, которые пока с трудом переходят на новые формы коммуникации. Помогают им сориентироваться в происходящем общественные приемные, но из-за обстрелов не все жители Донбасса имеют возможность попасть туда, отметила Ольга Крыгина.