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ФАН узнал о заблокированных счетах блогерши Александры Митрошиной

Общество
ФАН узнал о заблокированных счетах блогерши Александры Митрошиной

Четыре счета блогерши Александры Митрошиной попали под блокировку. Об этом сообщает источник ФАН.

Известно, что у инфлюенсера есть счета в кредитной организации «Пэйпал ру» (подразделение PayPal в РФ). Четыре счета были заблокированы по основанию «обеспечение возможности исполнения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения». Счета заблокировали 10 апреля.

Ранее Митрошина частично признала вину в неуплате налогов и сообщила о погашении задолженности в размере 127 миллионов рублей. По словам блогера, основную часть долга она закрыла почти сразу после начала разбирательства, а остаток (девять миллионов рублей) заплатила накануне.
Александра митрошина счета налоги
Военкоры ФАН