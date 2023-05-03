ФАН узнал о заблокированных счетах блогерши Александры Митрошиной

Ранее Митрошина частично признала вину в неуплате налогов и сообщила о погашении задолженности в размере 127 миллионов рублей. По словам блогера, основную часть долга она закрыла почти сразу после начала разбирательства, а остаток (девять миллионов рублей) заплатила накануне.