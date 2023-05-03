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Дроны помогают жителям Тюменской области в борьбе с пожарами

Общество
Дроны помогают жителям Тюменской области в борьбе с пожарами

Жителей Тюменской области дроны оповещают о нарушениях особого противопожарного режима. Об этом сообщили в Информационном центре регионального правительства.

Например, садоводства и дачные поселки с помощью квадрокоптеров патрулируют сотрудники Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, регионального управления МЧС и ТОСЭР, сообщает сетевое издание «АиФ Тюмень».

Специалисты разъясняют населению требования пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, а также проводят инструктажи и напоминают о необходимых действиях при возникновении пожара.
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