Эстрадная певица Алла Пугачева прилетела в Москву, сообщила ее помощница Елена Чупракова.
На вопрос журналистов о том, посетит ли Примадонна церемонию прощания со своим другом, кутюрье Валентином Юдашкиным, которое должно состояться 6 мая на Троекуровском кладбище, Чупракова ответила, что не в курсе об этом.
Ранее муж Пугачевой Максим Галкин✱ (признан иноагентом в РФ) в личном блоге выразил скорбь из-за смерти российского модельера. Известно, что незадолго до кончины Валентин Абрамович приезжал в гости к сбежавшей в Израиль паре.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами