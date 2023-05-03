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Певица Алла Пугачева прилетела в Москву

Общество
Певица Алла Пугачева прилетела в Москву

Эстрадная певица Алла Пугачева прилетела в Москву, сообщила ее помощница Елена Чупракова.

На вопрос журналистов о том, посетит ли Примадонна церемонию прощания со своим другом, кутюрье Валентином Юдашкиным, которое должно состояться 6 мая на Троекуровском кладбище, Чупракова ответила, что не в курсе об этом.

Ранее муж Пугачевой Максим Галкин✱ (признан иноагентом в РФ) в личном блоге выразил скорбь из-за смерти российского модельера. Известно, что незадолго до кончины Валентин Абрамович приезжал в гости к сбежавшей в Израиль паре.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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