Bloomberg: Банковскую систему США ожидает масштабный кризис

Поводом для паники среди вкладчиков стал ряд громких банковских крахов, которые произошли с начала марта нынешнего года. Хотя за это время в Соединенных Штатах «лопнули» всего три финансовых учреждения — что не выбивается из общей статистики Федеральной корпорации по страхованию вкладов — величина активов закрывшихся банков вызывает опасения у специалистов. Общая стоимость обанкротившихся Signature, Silicon Valley и First Republic превышает полтриллиона долларов. И это больше, чем стоимость 165 банков, прекративших деятельность в разгар финансового кризиса 2008–2009 годов. Экономисты отмечают, что банкротство First Republic стало вторым по масштабу банковским крахом в истории США.