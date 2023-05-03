Bloomberg: Банковскую систему США ожидает масштабный кризис

Вашингтон, 3 мая. Котировки акций региональных банков США упали до минимальных значений с 2020 года. По мнению аналитиков Bloomberg, это может свидетельствовать о входе банковской системы страны в состояние хронического кризиса, связанного с падением доверия американцев к финансовым учреждениям.
Поводом для паники среди вкладчиков стал ряд громких банковских крахов, которые произошли с начала марта нынешнего года. Хотя за это время в Соединенных Штатах «лопнули» всего три финансовых учреждения — что не выбивается из общей статистики Федеральной корпорации по страхованию вкладов — величина активов закрывшихся банков вызывает опасения у специалистов. Общая стоимость обанкротившихся Signature, Silicon Valley и First Republic превышает полтриллиона долларов. И это больше, чем стоимость 165 банков, прекративших деятельность в разгар финансового кризиса 2008–2009 годов. Экономисты отмечают, что банкротство First Republic стало вторым по масштабу банковским крахом в истории США.
При этом все три учреждения не демонстрировали признаков возможного коллапса, который произошел за считанные дни. Более того, в случае с First Republic была предпринята масштабная попытка по спасению компании, в ходе которой финансовому учреждению предоставили около 50 млрд долларов в виде докапитализации, что, однако, не помогло.
На этом фоне котировки целого ряда крупных финансовых учреждений начали резкое снижение. За короткое время индекс региональных банков сократился более чем на 5% — минимального уровня с 2020 года. Особую обеспокоенность у специалистов вызывает состояние банков PacWest, Western Alliance, Metropolitan Bank, HomeStreet, CMA, Zion и KEY, стоимость активов которых снизилась в диапазоне от 10 до 28%. Такая ситуация складывается практически для всей финансовой системы США: подешевели акции крупнейших банков JPMorgan, Bank of America и Wells Fargo, падают котировки U.S. Bank, Trust и Citizens.
Многие кредитные организации уже сообщили о снижении объема депозитов и понизили прогнозы по прибыли, заявив, что им придется платить более высокие проценты по сберегательным счетам и депозитным сертификатам, чтобы удержать клиентов.
Как отмечают экономисты, сложившаяся ситуация связана с кредитно-денежной политикой Федеральной резервной системы, которая продолжает повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией. В результате, с одной стороны, растет стоимость кредитов для финансовых организаций, с другой — повышаются проценты по краткосрочным облигациям казначейства США, что стимулирует граждан изымать депозиты и вкладываться в ценные бумаги, которые приносят больший доход. Одновременно с этим долгосрочные облигации, которые составляют некую подушку безопасности американских финансовых учреждений, теряют в цене, поскольку имеют низкую доходность. В случае оттока большого количества клиентских средств банки не могут компенсировать эти потери за счет продажи облигаций и несут многомиллиардные убытки.
«Последние банкротства создали переломный момент для отрасли», — отмечает исполнительный директор Huntington Bank Стив Стейнур.
Главным условием преодоления кризиса банкиры называют снижение ключевой ставки ФРС, однако регулятор в ходе следующего заседания, вероятнее всего, сообщит об очередном ее повышении на 0,25%.
«Прогноз для региональных банков неутешительный. Возможно, мы вступаем в хроническую фазу кризиса», — считает специалист глобальных банков аналитической компании Loomis Sayles Джулиан Уэллсли.
Усугубляет состояние банковского сектора неспособность законодателей решить вопрос о повышении потолка госдолга Соединенных Штатов, что ограничивает возможности правительства по спасению проблемных финансовых учреждений. Более того, по оценкам главы министерства финансов Джанет Йеллен, в случае дальнейших проволочек с принятием необходимого законодательства, к началу июня федеральной правительство может столкнуться с невозможностью осуществить выплаты по внешним обязательством, что будет означать наступление дефолта.
Любопытно, что накануне искусственный интеллект предсказал мощнейший банковский кризис в США, в ходе которого прекратят свою работу около 500 региональных финансовых учреждений. Этот прогноз прозвучал в созданном по запросу Республиканской партии видеоролике, посвященном будущему, которое ждет Соединенные Штаты в случае переизбрания Джо Байдена на второй срок.