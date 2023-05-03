Пресс-служба «Авито» опровергла использование сервиса в целях ГУР Украины

Сервис «Авито» не использовался в противоправных целях ГУР. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Там подчеркнули, что не нашли подтверждений этой информации.
Речь идет о заявлении одного из завербованных ГУР крымчанина. Он отметил, что покупал GPS-навигаторы с помощью портала для объявлений. Ему также дали инструкции, чтобы он после покупки разместил объявление об устройстве на том же сайте, чтобы через пару дней его приобрел другой человек.
Представители сделали акцент на том, что с аккаунта подозреваемого не было размещено каких-либо объявлений. При этом страница была создана давно. Тем не менее, в сервисе продолжат расследование.
«Мы внимательно изучили распространяемую информацию и не нашли ни одного подтверждения. Во-первых, на видео подозреваемый не говорит, что все-таки разместил объявление на нашей платформе. Во-вторых, мы проверили, что с его аккаунта не было размещено в принципе ни одного объявления с момента регистрации. Аккаунт не новый, верифицирован. Связанных профилей тоже нет. Или он использует Авито как имя нарицательное, или информация искажена. Но мы продолжим расследование. Если получим официальный запрос от следственных органов, будем разбираться совместно, пока такого обращения также не было», — рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе «Авито» также отметили, что любые выводы в отношении действий указанных лиц может выносить только суд.
«Наша гражданская позиция остается неизменной – противодействовать любым противоправным действиям», – подчеркнули в пресс-службе.
ФАН опубликовал кадры допроса завербованного ГУР крымчанина Сергея Кривошеина. Он рассказал правоохранителям, как контактировал с членами законспирированной агентурной группы
Из материалов ФСБ стало известно , что завербованные ГУР Украины использовали интернет-сервис для передачи необходимых для терактов и слежки вещей. По словам задержанного, такой способ передачи исключал прямой контакт между всеми диверсантами.
Ситуацию также прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он уверен, что для профилактики преступности необходимо подтверждать профиль на «Авито» с помощью паспорта. По мнению парламентария, такую практику нужно ввести на всех порталах, где происходит коммуникация.