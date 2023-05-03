Пресс-служба «Авито» опровергла использование сервиса в целях ГУР Украины

Речь идет о заявлении одного из завербованных ГУР крымчанина. Он отметил, что покупал GPS-навигаторы с помощью портала для объявлений. Ему также дали инструкции, чтобы он после покупки разместил объявление об устройстве на том же сайте, чтобы через пару дней его приобрел другой человек.