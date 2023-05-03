«Куда все уходят, куда?»: Киркоров прокомментировал смерть Зайцева и Юдашкина песней Примадонны

Киркоров тесно общался с семьей Юдашкина. По его словам, они с модельером дружили на протяжении почти 35 лет. В 1987 году именно Валентин Абрамович «одел» артиста для его первой телепрограммы «Утренняя почта», а супруга модельера гримировала певца. Филипп Бедросович добавил, что память о кутюрье вечно будет жить в его душе и сердце.