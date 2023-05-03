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Песков: парад на Красной площади 9 мая не планируют отменять

Политика
Песков: парад на Красной площади 9 мая не планируют отменять

Парад на Красной площади на 9 Мая состоится. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля ответил на вопрос, связанный с планами по проведению парада на 9 Мая. По словам Пескова, мероприятие состоится.

«Да», — утвердительно ответил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что два украинских беспилотника были нацелены на Кремль. При попытке атаки президент РФ Владимир Путин не пострадал.

По информации Пескова, российский лидер работает в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. График работы главы государства продолжается в обычном режиме.
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