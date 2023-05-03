Аналог Flightradar для беспилотников планируют запустить в России

Аналог Flightradar для самолетов появится в России и будет показывать передвижения дронов. Об этом сообщил представитель Росавиации в общении с РИА Новости.
Сейчас сервис находится в проработке: учитываются пожелания и предложения как разработчиков, так и будущих пользователей. Планируется, что с помощью данного сервиса будет обеспечиваться полет беспилотников.
«На первом этапе речь идет о предоставлении в удобной форме для пользователей юридически значимой информации о возможности и параметрах использования БПЛА в конкретной местности», — сообщили в Росавиации.
Представитель Росавиации добавил, что отображение дронов будет зависеть от бортового оборудования и возможностей радиолокаторов. Основная цель сервиса — упростить доступ БПЛА к воздушному пространству.
Ранее стало известно, что власти Эстонии приняли решение о закупке у Израиля БПЛА. Контракт был заключен с компанией Israel Aerospace Industries, а его сумма составила 100 миллионов евро, пишет RT.