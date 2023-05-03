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Евросоюз снабдит украинскую армию миллионом артиллерийских снарядов в течение года

Армия
Евросоюз снабдит украинскую армию миллионом артиллерийских снарядов в течение года

Украина получит от стран Европейского союза 1 миллион артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев. Об этом рассказал комиссар регионального содружества по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

По его словам, с этой целью государства выделят 1,5 миллиарда евро. При этом две трети от указанной суммы предоставит Европейский фонд мира, а оставшуюся часть возьмут из оборонного бюджета ЕС.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании решило не отправлять боевые вертолеты Apache в зону украинского конфликта. Тем не менее Лондон продолжает искать для Киева поставщиков бронетехники и ракет с дальностью до 300 километров.
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