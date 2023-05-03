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Еврокомиссия предложила выделить 500 млн евро на увеличение производства боеприпасов

Политика
Еврокомиссия предложила выделить 500 млн евро на увеличение производства боеприпасов

Еврокомиссия предложила выделить из бюджета Евросоюза 500 мллионов евро на увеличение производства боеприпасов для поддержки Украины.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон ранее заявил, что европейские страны начнут производить снаряды натовского калибра 155 миллиметров в ускоренном режиме. Об этом информирует телеканал «360».

Бретон указал, что предлагаемый закон о выделении средств беспрецедентен. Он нацелен на прямую поддержку наращивания мощностей европейской оборонной промышленности как в целях поддержки Киева, так и для собственной безопасности. Предложение Еврокомиссии должны обсудить Европарламент и Совет ЕС.
евросоюз боеприпасы Украина
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