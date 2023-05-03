Еврокомиссия предложила выделить 500 млн евро на увеличение производства боеприпасов

Бретон указал, что предлагаемый закон о выделении средств беспрецедентен. Он нацелен на прямую поддержку наращивания мощностей европейской оборонной промышленности как в целях поддержки Киева, так и для собственной безопасности. Предложение Еврокомиссии должны обсудить Европарламент и Совет ЕС.