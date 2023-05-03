«Без звездных закидонов»: режиссер Максим Бриус рассказал, почему любит работать с актером Кириллом Полухиным

Актер Кирилл Полухин празднует сегодня свой день рождения. По случаю праздника через ФАН именинника поздравил кинорежиссер, сценарист Максим Бриус.
Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с всенародно любимым артистом на целом ряде проектов.
«Один из моих любимых актеров. Мы в очень хороших отношениях с Кириллом. Работали и на серьезных проектах, и на веселых, комедийных, типа “Чужой район”. Многогранный актер с очень широким диапазоном, способный сыграть и крайне драматическую историю, и дурную комедийную, как это было в проекте “Чужой район”. Именно там мы подружились, поскольку работа была долгой. Собственно, сериал уже десять лет с большим успехом идет в повторах», — сообщил кинорежиссер.
Максим Бриус также рассказал о том, каков Кирилл Полухин, что называется, за кадром, в обычном общении.
«Он очень простой, свойский: совершенно без всяких звездных “закидонов”. Он такой же, как мы все, из народа, только талантливый, многогранный, ранимый. Кроме того, он очень добрый. Его довольно трудно разозлить, а даже если удастся, то он очень отходчивый», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.
«Прежде всего здоровья! Знаю, что оно иногда подводит Кирилла. Главное, чтобы был здоров, а все остальное у него есть. Кроме того, удачи, терпения, благополучия. Пусть будет побольше новых разнообразных проектов, где ему не будет скучно. Тогда он выдаст еще что-то новое», — подытожил сценарист.
Ранее Кирилла Полухина через ФАН поздравил с днем рождения актер Игорь Головин. Как отметил собеседник, этот артист вовсе не стал заложником образа бандита.