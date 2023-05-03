В Союзе дачников дали пошаговую инструкцию, как привести в порядок запущенный садовый участок

Вторым этапом, по его мнению, должна стать починка или установка ворот и забора во избежание проникновения на территорию посторонних. Дальше уже можно заниматься непосредственно уборкой. Политик напомнил, что бытовой мусор нельзя закапывать и сжигать на участке, поэтому его придется вывезти. Для этого, возможно, даже придется заказать вывоз мусора на свалку. А вот для листьев и сгнивших растений можно организовать компостную яму или место для сжигания.