В Союзе дачников дали пошаговую инструкцию, как привести в порядок запущенный садовый участок

Иногда владельцы дачных участков забывают про свое хозяйство на несколько лет, а в последствии решают вернуться к загородной жизни. Но вот какая незадача — все заросло травой, на участке много мусора и поселились грызуны. Иногда же подобное «наследство» достается новым хозяевам и от нерадивых предыдущих владельцев. Как спасти запущенный участок, корреспонденту ФАН рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
По его словам, если загородный участок только что куплен, не надо торопиться сразу приводить его в порядок. Для начала лучше вызвать специалистов по геодезии и наверняка уточнить границы новых владений.
«Занимаясь заброшенным участком, вы даете даче вторую жизнь, обновляете почву и оптимизируете пространство. Если вы только приобрели или получили в наследство заросший участок, то сначала надо пригласить геодезистов и уточнить границы, иначе может получиться, что вы делаете уборку на чужой территории или наоборот — соседи прихватили часть вашей земли. Это важно уточнить, так как со временем они могут претендовать на эту обихаживаемую землю», — предупредил он.
Вторым этапом, по его мнению, должна стать починка или установка ворот и забора во избежание проникновения на территорию посторонних. Дальше уже можно заниматься непосредственно уборкой. Политик напомнил, что бытовой мусор нельзя закапывать и сжигать на участке, поэтому его придется вывезти. Для этого, возможно, даже придется заказать вывоз мусора на свалку. А вот для листьев и сгнивших растений можно организовать компостную яму или место для сжигания.
«Напомню, что согласно новым правилам 2023 года, при сжигании травы место огонь должен располагаться в 7,5 м до построек, в 50 м от хвойного леса, в 15 м от лиственного леса. А зона очистки вокруг должна быть 5 метров. Если вам не нравятся деревья, которые есть на участке, то стоит обратиться к специалистам: срубить и выкорчевать ненужные стволы и пни. Самим этого делать не стоит, можно повредить линию электропередач или чужой участок. Последствия неудачной самодеятельности повлекут немалые траты», — подчеркнул он.
Как объяснил председатель Союза дачников, перед тем, как перейти непосредственно к обработке земли, лучше дезинфицировать участок от грызунов и вредителей, которые могли обосноваться на участке. Для этого подойдет обычное универсальное средство, которым надо опрыскать территорию. Уже на следующий день можно будет приступить к работам.
«После дезинфекции переходим к выравниваю земли мотокультиватором, мини-трактором или вручную. Технику можно взять в аренду или все же закупить землю и удобрения и вручную разровнять участок. Разбейте комья грунта, выберите и вывезите дерн и корни, разровняйте граблями почву и досыпьте землю с удобрениями там, где это нужно. После этого уже можно переходить к планировке грядок, строительству беседки и оборудованию зоны барбекю», — резюмировал Чаплин.
Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин предупредил россиян о штрафах за приготовление шашлыков на балконе и на крыше. За разведение костров вне специально оборудованных мест в лесах, парках, у водоемов или в домах отдыха можно поплатиться штрафом до 30 тысяч рублей.