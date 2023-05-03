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Минобороны: российские войска смогли впервые перехватить американскую управляемую бомбу JDAM

Армия
Минобороны: российские войска смогли впервые перехватить американскую управляемую бомбу JDAM

Подразделения российской армии впервые успешно перехватили американскую управляемую авиабомбу JDAM. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, российские бойцы с помощью системы противовоздушной обороны смогли перехватить за сутки четыре ракеты американской РСЗО HIMARS. Также были ликвидированы 16 украинских БПЛА в районах населенных пунктов Подстепное (Херсонская область), Ольшаны, Сватово (ЛНР), Васильевка (ДНР), Таволжанка (Харьковская область).

Стоит отметить, что комплект JDAM устанавливается на обычные авиабомбы. Однако после сброса снаряд выпускает крылья, что позволяет бомбе увеличить дальность своего эффективного применения.

Ранее Минобороны сообщило, что истребитель ВКС России Су-35 уничтожил украинский самолет в зоне проведения СВО. Ликвидация вражеской цели прошла при помощи ракеты класса «воздух-воздух» Х-31П.
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