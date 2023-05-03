Минобороны: российские войска смогли впервые перехватить американскую управляемую бомбу JDAM

Кроме того, российские бойцы с помощью системы противовоздушной обороны смогли перехватить за сутки четыре ракеты американской РСЗО HIMARS. Также были ликвидированы 16 украинских БПЛА в районах населенных пунктов Подстепное (Херсонская область), Ольшаны, Сватово (ЛНР), Васильевка (ДНР), Таволжанка (Харьковская область).