«Зона дедолларизации». Когда закончится американский финансовый терроризм?

Тем временем США сами ускорили процесс краха доллара, ведь нечестная экономическая игра, которую Штаты и их союзники начали против России, напугала страны с большими валютными резервами. Американские банкиры «кусают локти»: темпы «дедолларизации» в мире лишь нарастают. Страны одна за одной, переходят на расчеты в национальной валюте. По оценкам экспертов, уже через десять лет от американской финансовой гегемонии не останется и следа.