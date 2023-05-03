«Зона дедолларизации». Когда закончится американский финансовый терроризм?

«Доллар — грязная зеленая бумажка», однажды отметил Владимир Вольфович Жириновский. Сегодня все больше стран берет курс на отказ от использования в расчетах этой валюты. В новом выпуске проекта «Зона» ведущий Руслан Китайгородский объясняет, когда и почему рухнет долларовая система.
Российские власти задолго до последних событий активно говорили о «дедолларизации» — процессе, который делает страну менее уязвимой от американской валюты. В Минфине сообщают о практически полном уходе Российской Федерации от расчета в долларах. А глава ведомства Антон Силуанов считает, что для нас американская валюта стала попросту опасной.
Тем временем США сами ускорили процесс краха доллара, ведь нечестная экономическая игра, которую Штаты и их союзники начали против России, напугала страны с большими валютными резервами. Американские банкиры «кусают локти»: темпы «дедолларизации» в мире лишь нарастают. Страны одна за одной, переходят на расчеты в национальной валюте. По оценкам экспертов, уже через десять лет от американской финансовой гегемонии не останется и следа.
Россия сделала первый шаг, объявив, что газ теперь будет продаваться недружественным странам только за рубли. И вот тут поговорка «друзья познаются в беде» подходит как нельзя лучше — Китай последовал примеру своего крупнейшего союзника.
Какие еще тенденции указывают на то, что американская финансовая система рухнет? Расскажем в новом выпуске проекта ФАН «Зона».