Количество подержанных иномарок из Казахстана увеличилось в автосалонах Омска

Специалисты связывают этот факт с отличительной особенностью Омской области - ее пограничное положение с Казахстаном, откуда на российский рынок привозят иностранные автомобили, передает сетевое издание «МК в Омске». Таким образом, покупка машин в соседней стране и их последующая перепродажа в Омске сдерживает рост рыночных цен и расширяет предложение импортных автомобилей с пробегом.