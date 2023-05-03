Количество подержанных иномарок из Казахстана увеличилось в автосалонах Омска

Предложение подержанных иномарок в Омске заметно увеличилось. Как отмечают в пресс-службе омского отделения Банка Росси, в первую очередь это касается автосалонов.
Специалисты связывают этот факт с отличительной особенностью Омской области - ее пограничное положение с Казахстаном, откуда на российский рынок привозят иностранные автомобили, передает сетевое издание «МК в Омске». Таким образом, покупка машин в соседней стране и их последующая перепродажа в Омске сдерживает рост рыночных цен и расширяет предложение импортных автомобилей с пробегом.
А вот продажи новых автомобилей в Сибири за год снизились на 60%. В настоящее время на одну проданную новую машину приходится 14 подержанных.