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Количество подержанных иномарок из Казахстана увеличилось в автосалонах Омска

Общество
Количество подержанных иномарок из Казахстана увеличилось в автосалонах Омска

Предложение подержанных иномарок в Омске заметно увеличилось. Как отмечают в пресс-службе омского отделения Банка Росси, в первую очередь это касается автосалонов.

Специалисты связывают этот факт с отличительной особенностью Омской области - ее пограничное положение с Казахстаном, откуда на российский рынок привозят иностранные автомобили, передает сетевое издание «МК в Омске». Таким образом, покупка машин в соседней стране и их последующая перепродажа в Омске сдерживает рост рыночных цен и расширяет предложение импортных автомобилей с пробегом.

А вот продажи новых автомобилей в Сибири за год снизились на 60%. В настоящее время на одну проданную новую машину приходится 14 подержанных.
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