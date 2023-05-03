Стало известно, какие счета Инстасамки попали под блокировку

Один из счетов был заблокирован еще в сентябре 2022 года в небанковской кредитной организации «Пэйпал ру» — подразделения ушедшей из России американской платежной системой Paypal. Причиной блокировки стало «Неисполнение требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов».