Стало известно, какие счета Инстасамки попали под блокировку

В ФАН раскрыли подробности о счетах, заблокированных у рэп-исполнительницы и блогерши Инстасамки (Дарьи Зотеевой).
Один из счетов был заблокирован еще в сентябре 2022 года в небанковской кредитной организации «Пэйпал ру» — подразделения ушедшей из России американской платежной системой Paypal. Причиной блокировки стало «Неисполнение требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов».
Зотеева уже давно имеет проблемы с законами. Изначально ее проверяли в прокуратуре по обвинению в склонении к проституции и разложении детской психики.
Ранее сообщалось, что правоохранители проверят более 30 блогеров с миллионной аудиторией на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. В перечень попала Инстасамка.