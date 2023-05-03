Мэр Москвы Собянин запретил использовать дроны на всей территории города

Использование беспилотников запретили на всей территории Москвы. Соответствующее решение принял мэр российской столицы Сергей Собянин.
Таким образом власти хотят предотвратить несанкционированный запуск дронов, которые могут помешать работе правоохранительных органов. При этом нововведение не коснулось аппаратов, полет которых одобрили уполномоченные ведомства.
«Напоминаю, что несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечёт за собой административную и уголовную ответственность», — подчеркнул Собянин.
Меж тем стало известно, что два беспилотника предприняли неудачную попытку атаковать Кремль. Сработавшая система радиолокационной борьбы вывела технику из строя, сообщили в пресс-службе президента РФ.